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11:18, 5 апреля 2017 405
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Рязанскую премию Уткина присудили за лазер для высокоточного оружия и лечение простаты. Лауреаты

Рязанскую премию Уткина присудили за лазер для высокоточного оружия и лечение простаты. Лауреаты

В Рязанской области определили лауреатов премии по науке и технике имени Владимира Уткина за 2016 год. Распоряжение губернатора со списком победителей официально опубликовано во вторник, 4 апреля.

450 тысяч рублей разделят три коллектива конструкторов.

Специалистов Рязанского завода металлокерамических приборов Василия Ананьина, Ольгу Земскову, Сергея Кузнецова и Юрия Кухмистрова отметили за разработку и запуск в производство фотоэлектрических солнечных модулей на основе кристаллического кремния.

Создание лазерной системы наведения высокоточного оружия принесло награду приборному заводу. Лауретами стали Дмитрий Бондаренко, Игорь Скотников, Валерий Соловьев и Сергей Стрепетов.

Троих человек премировали за разработку и внедрение в практику устройства для лечения предстательной железы «МАВИТ» Это гендиректор ООО «МедТехпроект» Владимир Гайдуков, урологи Борис и Алексей Жиборевы.

Премии имени Уткина вручаются в Рязанской области с 2002 года.


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