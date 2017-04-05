Рязанскую премию Уткина присудили за лазер для высокоточного оружия и лечение простаты. Лауреаты

В Рязанской области определили лауреатов премии по науке и технике имени Владимира Уткина за 2016 год. Распоряжение губернатора со списком победителей официально опубликовано во вторник, 4 апреля.
450 тысяч рублей разделят три коллектива конструкторов.
Специалистов Рязанского завода металлокерамических приборов Василия Ананьина, Ольгу Земскову, Сергея Кузнецова и Юрия Кухмистрова отметили за разработку и запуск в производство фотоэлектрических солнечных модулей на основе кристаллического кремния.
Создание лазерной системы наведения высокоточного оружия принесло награду приборному заводу. Лауретами стали Дмитрий Бондаренко, Игорь Скотников, Валерий Соловьев и Сергей Стрепетов.
Троих человек премировали за разработку и внедрение в практику устройства для лечения предстательной железы «МАВИТ» Это гендиректор ООО «МедТехпроект» Владимир Гайдуков, урологи Борис и Алексей Жиборевы.
Премии имени Уткина вручаются в Рязанской области с 2002 года.