Рязанскому предприятию за долги отключили газ

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» ограничило газоснабжение ООО «Бестраншейные Технологии Рязани» в связи с задолженностью в сумме 1 миллион 665 тысяч рублей. Потребляемый природный газ предприятие не оплачивало с января 2017 года, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».
Поставщик газа неоднократно предлагал руководству ООО «Бестраншейные Технологии Рязани» погасить задолженность. 13 марта 2017 года в адрес предприятия-должника было направлено соответствующее уведомление, но добиться исполнения договорных условий поставки газа не удалось.
Кроме того, в связи с образовавшейся задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» планирует подать исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области.