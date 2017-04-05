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13:37, 5 апреля 2017 90
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Рязанскому предприятию за долги отключили газ

Рязанскому предприятию за долги отключили газ

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» ограничило газоснабжение ООО «Бестраншейные Технологии Рязани» в связи с задолженностью в сумме 1 миллион 665 тысяч рублей. Потребляемый природный газ предприятие не оплачивало с января 2017 года, сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

Поставщик газа неоднократно предлагал руководству ООО «Бестраншейные Технологии Рязани» погасить задолженность. 13 марта 2017 года в адрес предприятия-должника было направлено соответствующее уведомление, но добиться исполнения договорных условий поставки газа не удалось.

Кроме того, в связи с образовавшейся задолженностью ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» планирует подать исковое заявление в Арбитражный суд Рязанской области.


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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

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