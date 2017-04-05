Рязанский серийный автовор попался на видеокамеру. Об этом сообщили в
В полицию сообщили, что в Московском районе из «пятнадцатой» неизвестный украл 200 рублей, флеш-карту и банковскую карту. Также поступила информация, что в эту же ночь из второй машины похитили аккумулятор.
Оперативники с помощью камер наблюдения нашли злоумышленника. Им оказался 20-летний рязанец. Его задержали.
Также полицейские выяснили, что аккумулятор, похищенный из «Жигулей», подозреваемый спрятал в кустах у своего дома. Похищенное изъяли
В отношении злоумышленника собирается материал для возбуждения уголовного дела.