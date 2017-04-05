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11:45, 5 апреля 2017 254
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Рязанский серийный автовор попался на видеокамеру

Рязанский серийный автовор попался на видеокамеру

Фото: Pixabay.com

Рязанский серийный автовор попался на видеокамеру. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию сообщили, что в Московском районе из «пятнадцатой» неизвестный украл 200 рублей, флеш-карту и банковскую карту. Также поступила информация, что в эту же ночь из второй машины похитили аккумулятор.

Оперативники с помощью камер наблюдения нашли злоумышленника. Им оказался 20-летний рязанец. Его задержали.

Также полицейские выяснили, что аккумулятор, похищенный из «Жигулей», подозреваемый спрятал в кустах у своего дома. Похищенное изъяли

В отношении злоумышленника собирается материал для возбуждения уголовного дела.


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