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10:28, 5 апреля 2017 126
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Рязанский бензин подорожал на четыре копейки за неделю

Рязанский бензин подорожал на четыре копейки за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 4 копейки и на понедельник, 3 апреля, составила 36,80 рубля.

Цены АИ-92 и АИ-95 выросли на такую же сумму — до 35,57 и 38,30 рубля соответственно. Литр дизельного топлива, как и неделю назад, стоит 36 рублей 95 копеек.

Регион опустится с девятого на десятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область вновь стала седьмой в округе.


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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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