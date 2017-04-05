Рязанский бензин подорожал на четыре копейки за неделю

На прошедшей неделе в Рязанской области подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 4 копейки и на понедельник, 3 апреля, составила 36,80 рубля.
Цены АИ-92 и АИ-95 выросли на такую же сумму — до 35,57 и 38,30 рубля соответственно. Литр дизельного топлива, как и неделю назад, стоит 36 рублей 95 копеек.
Регион опустится с девятого на десятое место в ЦФО по стоимости бензина в целом. Рязанские АИ-92 и АИ-95 остались 12-ми. По дороговизне дизтоплива область вновь стала седьмой в округе.