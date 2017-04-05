Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:56, 5 апреля 2017 299
 0    0

Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам

Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам

Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию поступили сведения, что в селе Пехлец в одном из магазинов продают спиртное подросткам. В ходе рейдов оперативники встретили подростка с пивом, который рассказал, что приобрел алкогольную продукцию в ближайшем магазине.

Позже было установлено, что 56-летняя женщина уже неоднократно продавала спиртное несовершеннолетним.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
9:56, 5 апреля 2017
Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам
9:47, 5 апреля 2017
В центре Рязани сбили студентку. Видео
8:54, 5 апреля 2017
Ночью рязанские спасатели потушили два пожара
21:07, 4 апреля 2017
80-летний нижегородец убил соседку за отказ выйти за него замуж
19:15, 4 апреля 2017
Скопинца приговорили к 12 годам тюрьмы за хранение и продажу наркотиков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 433
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 23 965
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
11:03, 31 марта 2017 21 403
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 20 940
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 18 208
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум