Рязанке грозит крупный штраф за неоднократную продажу алкоголя подросткам. Об этом сообщили в
В полицию поступили сведения, что в селе Пехлец в одном из магазинов продают спиртное подросткам. В ходе рейдов оперативники встретили подростка с пивом, который рассказал, что приобрел алкогольную продукцию в ближайшем магазине.
Позже было установлено, что 56-летняя женщина уже неоднократно продавала спиртное несовершеннолетним.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.