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12:51, 5 апреля 2017 271
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Рязанцев попросили помочь в сборе средств на операцию футбольному тренеру

Рязанцев попросили помочь в сборе средств на операцию футбольному тренеру

Рязанцев попросили помочь в сборе средств на операцию тренеру по вратарям Сергею Кудряшову. Информацию об этом разместили на странице рязанской детской футбольной школы «Юниор» «ВКонтакте».

19 марта тренер получил в игре тяжелую травму колена левой ноги. Ему диагностировали перелом надколенника, разрыв мениска и полный разрыв передних крестообразных связок колена. Как отметили в сообщении, страховки у мужчины нет.

На операцию требуется порядка 150 тысяч рублей.

«Часть суммы уже собрана, но средств для операции все равно не хватает. Любая сумма важна для нас», — написали авторы сообщения.

Всех, кто может помочь, попросили выполнить перевод на карту Сбербанка № 4276 5300 1807 0073 (получатель Сергей Вячеславович Кудряшов).

Фото из группы «Юниор Рязань — Детская Футбольная Школа«


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