Рязанцев попросили помочь в сборе средств на операцию футбольному тренеру

Рязанцев попросили помочь в сборе средств на операцию тренеру по вратарям Сергею Кудряшову. Информацию об этом разместили на
19 марта тренер получил в игре тяжелую травму колена левой ноги. Ему диагностировали перелом надколенника, разрыв мениска и полный разрыв передних крестообразных связок колена. Как отметили в сообщении, страховки у мужчины нет.
На операцию требуется порядка 150 тысяч рублей.
«Часть суммы уже собрана, но средств для операции все равно не хватает. Любая сумма важна для нас», — написали авторы сообщения.
Всех, кто может помочь, попросили выполнить перевод на карту Сбербанка № 4276 5300 1807 0073 (получатель Сергей Вячеславович Кудряшов).
Фото из группы «Юниор Рязань — Детская Футбольная Школа«