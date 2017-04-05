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8:42, 5 апреля 2017 649
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Рязанцам предложили приютить спасенную собаку

Рязанцам предложили приютить спасенную собаку

Рязанцам предложили приютить собаку, которую в начале марта нашли раненой у мебельного центра НИТИ. Информацию опубликовали в группе службы по контролю за безнадзорными животными «ВКонтакте».

«У бедолаги была гнойная рана на боку и повреждения на морде. Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и отвезли собаку в клинику, на осмотр», — говорится в сообщении.

Раны собаки оказались серьезными, и медики решили провести операцию, которая прошла успешно. Сейчас животное полностью поправилось и находится на передержке службы отлова.

«Если вы хотите навестить нашу подопечную, а может, забрать домой, звоните 44-04-74», — написали в группе.


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