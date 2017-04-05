Рязанцам предложили приютить спасенную собаку

Рязанцам предложили приютить собаку, которую в начале марта нашли раненой у мебельного центра НИТИ. Информацию опубликовали в группе службы по контролю за безнадзорными животными «
«У бедолаги была гнойная рана на боку и повреждения на морде. Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и отвезли собаку в клинику, на осмотр», — говорится в сообщении.
Раны собаки оказались серьезными, и медики решили провести операцию, которая прошла успешно. Сейчас животное полностью поправилось и находится на передержке службы отлова.
«Если вы хотите навестить нашу подопечную, а может, забрать домой, звоните 44-04-74», — написали в группе.