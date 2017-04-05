Прио-Внешторбанк выступил генеральным партнером конкурса «Касимовская краса»

Прио-Внешторгбанк поддержал конкурс «Касимовская краса — 2017».
Во втором по величине городе Рязанской области в третий раз выберут самую красивую и талантливую жительницу. В кастинге участвовали 19 девушек, в финальный этап вышли восемь.
В течение месяца претендентки прошли несколько отборочных раундов. Фото- и видеотчеты обо всех мероприятиях конурса размещены на его странице «
Победительницу определят 8 апреля на торжественном вечере в городском Доме культуры. Почетным гостем станет звезда сериала ТНТ «Зайцев +1», актер Театра на Таганке Филипп Котов. Он также войдет в состав жюри.