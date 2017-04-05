По одной из центральных рязанских улиц почти на месяц ограничат движение Об этом сообщили на
В связи с проведением строительных работ на тепломагистрали с 08:00 7 апреля до 24:00 часов 28 апреля ограничат движение транспорта напротив дома №1 по улице Семинарской.
В частности, закроют полосу движения по улице Соборной в сторону дома №6 на улице Семинарской, а также напротив дома №3 по улице Семинарской с закрытием двух полос движения в сторону Соборной улицы.
На время производства работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Места производства работ будут огорожены.