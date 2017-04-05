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8:54, 5 апреля 2017 150
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Ночью рязанские спасатели потушили два пожара

Ночью рязанские спасатели потушили два пожара

Ночью в среду, 5 апреля рязанские спасатели потушили два пожара. Во время происшествий никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 00:41 в селе Сусово Клепиковского района загорелся жилой дом. Огонь полностью уничтожил деревянное здание, а также баню. В тушении принимали участие два автомобиля, пятеро пожарных и трое добровольцев.

В 00:53 поступило сообщение о пожаре в селе Ижевское Спасского района. Огонь уничтожил деревянный нежилой дом с железной крышей. На вызов выезжали два автомобиля, четверо спасателей, а также пятеро добровольцев.

Причины возгораний и ущерб устанавливают.


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4 дня назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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