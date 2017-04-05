Ночью рязанские спасатели потушили два пожара

Ночью в среду, 5 апреля рязанские спасатели потушили два пожара. Во время происшествий никто из людей не пострадал, сообщила
В 00:41 в селе Сусово Клепиковского района загорелся жилой дом. Огонь полностью уничтожил деревянное здание, а также баню. В тушении принимали участие два автомобиля, пятеро пожарных и трое добровольцев.
В 00:53 поступило сообщение о пожаре в селе Ижевское Спасского района. Огонь уничтожил деревянный нежилой дом с железной крышей. На вызов выезжали два автомобиля, четверо спасателей, а также пятеро добровольцев.
Причины возгораний и ущерб устанавливают.