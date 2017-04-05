«МегаФон» расширил функционал услуг «Видеоконференции» и «Вебинар»

Рязанским клиентам «МегаФона» стали доступны услуги «Видеоконференции» и «Вебинар» с расширенным функционалом. Корпоративные и частные пользователи смогут подключить их в «Личном кабинете», набрав USSD-команду, или через сотрудников оператора.

С 28 марта во всех филиалах компании «МегаФон» стали доступны услуги «Видеоконференции» и «Вебинар» с расширенным функционалом, благодаря которому стало возможным использование адресной книги (список контактов) и планировщика мероприятий (календарь и планирование встреч), а также создание одновременно несколько мероприятий или виртуальных переговорных комнат. Важно, что плата за участие в видеоконференции или вебинаре взимается только с номера организатора — для гостей подключение бесплатно. Абонентская плата за данные услуги будет списываться ежедневно. Ограничение на количество участников мероприятия и размер абонентской платы зависит от выбранного тарифного плана на услугу. Подключение опций доступно на всех тарифных планах. Указанные изменения не затрагивают абонентов, подключивших данные услуги до 28 марта 2017 года. Тарификация «Видеоконференций» и «Вебинара» в лайт-версиях останется без изменений.

«Услуги „Видеоконференции“ и „Вебинар“ от „МегаФона“ позволяют абонентам выбирать наиболее подходящий тарифный план, существенно оптимизировать затраты на связь, коммуникационное оборудование и сервисное обслуживание, при этом получать лидерский сервис в формате 24/7. Именно для этого мы предусмотрели возможность подключения с помощью USSD-команд, сервиса самообслуживания „Личный кабинет“ или обращения к сотруднику. Мы уже внедрили обновленный „Личный кабинет“ для корпоративных клиентов, который дает возможность из любой точки мгновенно оценить состояние контракта, узнать о подключенных услугах и расходах, изменить тарифные планы и установить индивидуальные и групповые лимиты. Также „МегаФон“ продолжает развивать сервисы обслуживания для частных лиц — так, подключение услуги через специалиста компании или по USSD-технологии займет считанные минуты», — рассказал Вячеслав Исайкин, директор по объединенным коммуникациям компании «МегаЛабс».

24 марта с помощью услуги «Видеоконференции» и 4G-мобильного интернета от «МегаФона» в рамках II Межрегионального фестиваля в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник» был организован вебинар «Инклюзивный танец и танцевальная реабилитация». Благодаря данной услуге ведущий Леонид Тарасов, находясь в Москве, провел онлайн-встречу со всеми желающими рязанцами и жителями Рязанской области.