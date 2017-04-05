Любимов пообещал оказать «необходимую поддержку» рязанским предприятиям

В среду, 5 апреля, врио губернатора Николай Любимов посетил Рязанский Радиозавод. Об этом сообщается на
Любимов заявил, что «за такими предприятиями, как Рязанский Радиозавод, будущее региональной промышленности».
Врио главы региона пообещал оказать рязанским предприятиям «всю необходимую поддержку, в том числе по привлечению инвесторов».
В настоящее время АО «Рязанский Радиозавод» — одно из ведущих предприятий оборонной промышленности России. Он входит в структуру концерна «Созвездие», являющегося крупнейшим поставщиком средств связи для Минобороны России.
В ходе посещения Рязанского радиозавода глава региона Николай Любимов осмотрел сборочные и монтажные цеха предприятия, посетил научно-технический центр, где ему продемонстрировали возможности одной из самых перспективных современных разработок предприятия — «Комплекс учебно-тренировочных средств» для подготовки военнослужащих к эксплуатации новейшей техники связи. Кроме того, глава региона ознакомился с образцами продукции завода, в том числе гражданского назначения.
В рамках визита врио губернатора обсудил с генеральным директором предприятия Юрием Смирновым перспективы развития производства. Любимов отметил важность активного использования на заводе новых технологий, развития собственной научно-производственной базы для изготовления сложных приборов связи в соответствии с мировыми стандартами.
Также врио главы региона отметил профессионализм коллектива.
«Видно, что здесь работают неравнодушные люди, активно привлекаются молодые специалисты, которые обеспечены достойной зарплатой, — сказал Любимов.