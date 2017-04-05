Готовить Рязанскую область к столетию революции будут историки, священник и коммунист

В Рязанской области сформировали рабочую группу по подготовке мероприятий к столетию революции. Распоряжение регионального правительства о ее создании официально опубликовано в среду, 5 апреля. В нем также содержится рекомендация муниципальным властям «принять активное участие» в этих мероприятиях.
Группу возглавит вице-губернатор Сергей Филимонов, его заместителями будут министры территориальных образований и культуры Антон Астафьев и Виталий Попов. Власть также представят министр образования Ольга Щетинкина, начальник главного архивного управления Александра Перехватова, замглавы минспорта Павел Симаков, спикер областной думы Аркадий Фомин, вице-мэр Лариса Крохалева и лидер коммунистов в гордуме Петр Пыленок.
В состав группы включили докторов исторических наук Александра Агарева, Петра Акульшина, Андрея Минаева, Александра Соколова, ректора РИРО Андрея Кашаева, руководителей общественной палаты региона Наталью Гришину и Ольгу Воронову, председателя миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерея Арсения Вилкова.