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10:52, 5 апреля 2017 383
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Готовить Рязанскую область к столетию революции будут историки, священник и коммунист

Готовить Рязанскую область к столетию революции будут историки, священник и коммунист

В Рязанской области сформировали рабочую группу по подготовке мероприятий к столетию революции. Распоряжение регионального правительства о ее создании официально опубликовано в среду, 5 апреля. В нем также содержится рекомендация муниципальным властям «принять активное участие» в этих мероприятиях.

Группу возглавит вице-губернатор Сергей Филимонов, его заместителями будут министры территориальных образований и культуры Антон Астафьев и Виталий Попов. Власть также представят министр образования Ольга Щетинкина, начальник главного архивного управления Александра Перехватова, замглавы минспорта Павел Симаков, спикер областной думы Аркадий Фомин, вице-мэр Лариса Крохалева и лидер коммунистов в гордуме Петр Пыленок.

В состав группы включили докторов исторических наук Александра Агарева, Петра Акульшина, Андрея Минаева, Александра Соколова, ректора РИРО Андрея Кашаева, руководителей общественной палаты региона Наталью Гришину и Ольгу Воронову, председателя миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерея Арсения Вилкова.


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4 дня назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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