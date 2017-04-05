Глава Минтранса России посоветовал «вовремя освоить» выделенные на ремонт рязанских дорог средства

В среду, 5 апреля, глава Минтранса России Максим Соколов провел всероссийское селекторное совещание по вопросам формирования и использования бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов, реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщается на
Совещание прошло в режиме видеоконференции. Соколов подчеркнул, что работа по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется в рамках исполнения поручений Владимира Путина.
По словам главы Минтранса, задача регионов — «вовремя довести эти трансферты до бюджетов муниципальных образований и качественно их освоить».
Cоколов отметил, что «необходимо активно работать с людьми и учесть их предложения и пожелания по развитию городской транспортной инфраструктуры».
Кроме того, он обратил внимание на обеспечение синхронизации работ дорожных и коммунальных служб при ремонте автомобильных трасс.
В 2017 году дорожный фонд Рязанской области составляет более 5 млрд рублей, которые пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение уровня безопасности дорожного движения. Регион в числе 34 субъектов России участвует в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Общий объем средств, предусмотренных на эту программу, в текущем году составляет 1 млрд 260 млн рублей, из которых 625 млн рублей — средства федерального бюджета.