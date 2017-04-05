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18:15, 5 апреля 2017 442
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Фильм Кораблинских школьников победил на всероссийском конкурсе

Фильм Кораблинских школьников победил на всероссийском конкурсе

Фильм школьников из Незнанова Кораблинского района победил на всероссийском конкурсе. Об этом пишет ИД «Пресса».

Ребята представили работу «Как мы охраняли лес». Оператором фильма стал девятиклассник Никита Сухоручкин, автором сценария и режиссером — учитель Светлана Стаханова)

В роли актеров выступили девятиклассники Валерия Ломаева, Дмитрий Кузнецов и шестиклассники Дмитрий Лукин, Александр Перепелкин, Андрей Антонов, Александра Ванюшкина, Карина Кудинова.

По сценарию школьники предстали перед зрителями с плакатами с такими надписями, как: «Оторвем медведю лапу — пусть не ходит в лес лохматый!» И скандировали: «Убей бобра — спаси дерево!»

В это время один из их друзей сломал ветку и старшие объяснили младшим, что не животные вредят лесу, а человек. После этого на дети накинулись на товарища с кулаками.

Работу представили в конкурсе «Зеркало природы-2016» еще в прошлом году, а ответ получили только в конце марта 2017 года.

Многие из девятиклассников, снявшихся в фильме, уже закончили школу. Остальным объявили радостную весть на общешкольной линейке.


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5 дней назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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