Бывший инспектор ДПС получил условный срок за взятку

Бывший инспектор ДПС, которого обвиняли в вымогательстве взятки, получил полтора года условного заключения. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда Рязани.
Известно, что автоинспектор соврал водителю остановленного автомобиля о том, что имеет основания считать его пьяным. Сотрудник ДПС пригрозил водителю составлением в отношении него документов об административном правонарушении и
В судебном заседании подсудимый вину в совершенном им преступлении признал полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке.
Нарушителя признали виновным и назначили ему наказание с испытательным сроком два года, а также с лишением права занимать должности в системе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на этот срок. Кроме того, он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.