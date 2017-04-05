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10:42, 5 апреля 2017 53
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Бывший инспектор ДПС получил условный срок за взятку

Бывший инспектор ДПС получил условный срок за взятку

Бывший инспектор ДПС, которого обвиняли в вымогательстве взятки, получил полтора года условного заключения. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда Рязани.

Известно, что автоинспектор соврал водителю остановленного автомобиля о том, что имеет основания считать его пьяным. Сотрудник ДПС пригрозил водителю составлением в отношении него документов об административном правонарушении и попросил 20 тысяч рублей за то, чтобы этого не делать. Получить деньги он не смог, так как его преступную деятельность своевременно пресекли правоохранители, в том числе благодаря действиям водителя.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном им преступлении признал полностью. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Нарушителя признали виновным и назначили ему наказание с испытательным сроком два года, а также с лишением права занимать должности в системе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на этот срок. Кроме того, он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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