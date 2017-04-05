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17:22, 5 апреля 2017 285
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Бывшего директора путятинского центра соцобслуживания обвинили в присвоении крупной суммы

Бывшего директора путятинского центра соцобслуживания обвинили в присвоении крупной суммы

Бывшего директора путятинского комплексного центра соцобслуживания обвинили в присвоении крупной суммы. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что женщина присвоила вверенную ей большую сумму, используя служебное положение, и распорядилась ими, «исходя из ложно понятых интересов службы».

В ходе следствия подсудимая осознала противоправный характер ее действий и полностью возместила причиненный ущерб.

Суд назначил нарушительнице наказание в виде лишения права занимать должность в административной и властной системе сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.


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