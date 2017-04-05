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12:37, 5 апреля 2017 428
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Антикоррупционный митинг плохо повлиял на Рязанскую область — эксперты 1

Антикоррупционный митинг плохо повлиял на Рязанскую область — эксперты

Антикоррупционный митинг отнесли к событиям, отрицательно повлиявшим на социально-политическую устойчивость Рязанской области в марте. Также в список вошли коррупционное дело в минтрансе региона, акция дальнобойщиков против «Платона», крупный прорыв теплотрассы в Песочне и низкое место города в рейтинге раздельного сбора мусора.

Ежемесячное исследование опубликовал фонд «Петербургская политика» в среду, 5 апреля. Область оказалась в числе регионов с пониженной устойчивостью. Ее рейтинг составил пять баллов из десяти, за месяц прибавив 0,1.

К позитивным событиям составители отнесли соглашение о поставке удобрений, выделение 74 млн рублей на подготовку к посевной, начало работы первого передвижного ФАПа, высокие позиции в рейтингах занятости населения и эффективности здравоохранения.

Уровень устойчивости определяют эксперты фонда.

Фото из соцсетей


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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

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