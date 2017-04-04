За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра. Во вторник, 4 апреля, он составляет 155 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщила
В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке понизился на 18 сантиметров и достигает отметки 446 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 12 сантиметров и составляет 283 сантиметра.
На территории города Касимова уровень воды понизился на 3 сантиметра и составляет 317 сантиметрови в районе населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 2 сантиметра и составляет 238 сантиметров.
На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 1 сантиметр (353 сантиметра). На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 3 сантиметра (195 сантиметров).
На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 3 сантиметра (268 сантиметров).
На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 16 сантиметров (368 сантиметров).
На реке Верда в черте города Скопин уровень воды повысился на 5 сантиметров (127 сантиметров).
На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.
В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов.