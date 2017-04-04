Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:21, 4 апреля 2017 76
 0    0

За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра

За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра

За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра. Во вторник, 4 апреля, он составляет 155 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке понизился на 18 сантиметров и достигает отметки 446 сантиметров. В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 12 сантиметров и составляет 283 сантиметра.

На территории города Касимова уровень воды понизился на 3 сантиметра и составляет 317 сантиметрови в районе населенного пункта Елатьма уровень воды понизился на 2 сантиметра и составляет 238 сантиметров.

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 1 сантиметр (353 сантиметра). На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 3 сантиметра (195 сантиметров).

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 3 сантиметра (268 сантиметров).

На реке Ранова села Троица уровень воды понизился на 16 сантиметров (368 сантиметров).

На реке Верда в черте города Скопин уровень воды повысился на 5 сантиметров (127 сантиметров).

На территории Рязанской области остается подтопленным один низководный мост в Старожиловском районе вблизи деревни Бутырки. Организована лодочная переправа через реку Проня.

В населенных пунктах, проезд автотранспорта к которым приостановлен, жизнеобеспечение населения не нарушено, организовано дежурство пожарных расчетов, добровольных пожарных команд, скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Спланирована работа социальных работников и других специалистов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:21, 4 апреля 2017
За сутки уровень воды в Оке понизился на 24 сантиметра
13:14, 4 апреля 2017
В Рязани вынесли на слушания высотную застройку 2-й Линии
13:09, 4 апреля 2017
«Я не считал». Устроивший «пьяное» ДТП рязанец рассказал о количестве выпитого алкоголя
12:37, 4 апреля 2017
На дороге в Рязанском районе обнаружили коробки с ртутными лампами
12:07, 4 апреля 2017
Рязанцы возложат цветы в знак скорби жителям Санкт-Петербурга
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 082
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 23 184
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 689
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
11:03, 31 марта 2017 18 715
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
16:40, 25 марта 2017 17 905
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум