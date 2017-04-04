Во время поиска незаконных мигрантов полицейские обнаружили курильщиков и нарушения в работе кафе. Видео

Во время рейда по соблюдению миграционного законодательства на территории Железнодорожного района рязанские полицейские пресекли 14 правонарушений. Об этом сообщила
Проверяя места, где могут проживать и работать иностранные граждане, по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали шесть человек.
Полицейские также выявили и пресекли два факта курения табака в общественных местах и три правонарушения, связанных с вождением машины в неисправном состоянии или без необходимого полиса ОСАГО.
Кроме того, обнаружилось несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований в работе двух кафе, расположенных на улице 14-я линия.
В отношении всех нарушителей составили административные протоколы. Профилактические мероприятия продолжаются.