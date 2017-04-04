В Рязани вынесли на слушания высотную застройку 2-й Линии

В Рязани назначили публичные слушания по высотной жилой застройке в Горроще. Постановления главы города об их проведении официально опубликованы во вторник, 4 апреля.
Гражданка Осипова обратилась за использованием участка площадью 6 017 квадратных метров на перекрестке улиц Ленинского Комсомола и 2-й Линии под дома выше 12 этажей. Также она хочет увеличить плотность застройки территории с 8,5 до 57,5 тысячи квадратных метров на гектар и уменьшить минимальный отступ до соседних зданий до 20 метров.
Участок относится к зоне многоэтажного жилья. Согласно публичной кадатстровой карте, на нем
Слушания пройдут 25 апреля в кабинете №219 административного здания на площади Мичурина (улица Введенская, дом №107). Использование территории начнут обсуждать в 18 часов, параметры строительства — в 18:30.
До дня слушаний там же будут принимать замечания и предложения. Телефон: 29-78-17.
Окончательное решение по заявкам примет рязанская администрация с учетом результатов слушаний.