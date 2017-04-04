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19:39, 4 апреля 2017 368
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В Рязани начали готовить дорожно-ремонтную кампанию

В Рязани начали готовить дорожно-ремонтную кампанию

Фото: Администрация Рязани

В Рязани начали готовить дорожно-ремонтную кампанию 2017 года. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

На данный момент на участках дорог, которые будут ремонтировать, размещают информационные щиты. Они появились на Куйбышевском шоссе и Большой улице. До конца недели щиты установят на Прижелезнодорожной и Станкозаводской улицах, 7-ом Мервинском проезде и Первомайском проспекте.

В 2017 году планируют отремонтировать 32 участка проезжих частей и прилегающих к ним тротуаров. Также на дороги нанесут дорожные разметки из термопластика, усовершенствуют сети освещения и установят светофоры.

Самыми крупными объектами назвали Куйбышевское шоссе, Первомайский проспект (от улицы Ленина до путепровода), улицы Высоковольтную и Большую.


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