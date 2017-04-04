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15:50, 4 апреля 2017 168
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В Христорождественском соборе провели панихиду по жертвам теракта в Санкт-Петербурга

В Христорождественском соборе провели панихиду по жертвам теракта в Санкт-Петербурга

В Христорождественском соборе провели панихиду по жертвам теракта в Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба рязанской епархии.

Богослужение прошло во вторник, 4 апреля, его совершил клирик собора, иерей Владимир Угрюмов.

«Да ниспошлет Вседержитель Свою обильную помощь спасателям, медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов и всем тем, кто прилагает усилия для преодоления последствий катастрофы. Возношу молитвы Создателю всяческих Богу о скорейшем исцелении раненых и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях небесных, „идеже вси праведнии пребывают“», — помолился иерей.

Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли 14 человек.

Фото пресс-службы рязанской епархии


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