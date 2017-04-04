В Христорождественском соборе провели панихиду по жертвам теракта в Санкт-Петербурга. Об этом сообщила
Богослужение прошло во вторник, 4 апреля, его совершил клирик собора, иерей Владимир Угрюмов.
«Да ниспошлет Вседержитель Свою обильную помощь спасателям, медицинским работникам, сотрудникам правоохранительных органов и всем тем, кто прилагает усилия для преодоления последствий катастрофы. Возношу молитвы Создателю всяческих Богу о скорейшем исцелении раненых и об упокоении душ новопреставленных рабов Его в селениях небесных, „идеже вси праведнии пребывают“», — помолился иерей.
Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли 14 человек.
Фото пресс-службы рязанской епархии