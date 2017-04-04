Услуги рязанской аварийно-ремонтной службы подорожали почти на 20%

В Рязани подорожали услуги муниципальной аварийно-ремонтной службы. Постановление городской администрации с новыми расценками официально опубликовано во вторник, 4 апреля. При этом они будут считаться действующими с 1 марта.
Стоимость абонентского обслуживания управляющих компаний увеличилась с 28,2 до 33,3 копейки за квадратный метр общей площади в месяц, та же услуга с диспетчеризацией — с 39,6 до 46,7 копейки. Рост, таким образом, составил 18%.
Аналогично подорожали разовые выезды:
- устранение засора канализации — 3 467 рублей (+529);
- устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения — 3 335 рублей (+509);
- устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения с применением электросварки — 4 984 рубля (+760);
- устранение неисправностей в системе электроснабжения — 3 165 рублей (+483);
- откачка воды из технических подвалов — 3 290 рублей за мото/час (+502);
- выезд без необходимости устранения неисправностей — 605 рублей (+92).
Предыдущие расценки