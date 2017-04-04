Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:08, 4 апреля 2017 216
 0    0

Услуги рязанской аварийно-ремонтной службы подорожали почти на 20%

Услуги рязанской аварийно-ремонтной службы подорожали почти на 20%

В Рязани подорожали услуги муниципальной аварийно-ремонтной службы. Постановление городской администрации с новыми расценками официально опубликовано во вторник, 4 апреля. При этом они будут считаться действующими с 1 марта.

Стоимость абонентского обслуживания управляющих компаний увеличилась с 28,2 до 33,3 копейки за квадратный метр общей площади в месяц, та же услуга с диспетчеризацией — с 39,6 до 46,7 копейки. Рост, таким образом, составил 18%.

Аналогично подорожали разовые выезды:

  • устранение засора канализации — 3 467 рублей (+529);
  • устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения — 3 335 рублей (+509);
  • устранение течи в системе центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения с применением электросварки — 4 984 рубля (+760);
  • устранение неисправностей в системе электроснабжения — 3 165 рублей (+483);
  • откачка воды из технических подвалов — 3 290 рублей за мото/час (+502);
  • выезд без необходимости устранения неисправностей — 605 рублей (+92).

Предыдущие расценки действовали с 1 января.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
11:08, 4 апреля 2017
Услуги рязанской аварийно-ремонтной службы подорожали почти на 20%
10:58, 4 апреля 2017
После взрыва питерское метро возобновило работу в обычном режиме. Фото
10:15, 4 апреля 2017
Олег Булеков поручил разобраться с провалившимся асфальтом в Песочне 1
21:07, 3 апреля 2017
За три дня на 16 участках рязанских дорог провели ямочный ремонт 1
18:10, 3 апреля 2017
Под Рязанью открыли ранее затопленный участок дороги
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 024
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 23 112
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 671
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
11:03, 31 марта 2017 18 148
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
16:40, 25 марта 2017 17 883
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум