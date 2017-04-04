У клепиковских коров обнаружили пастереллез

В Рязанской области объявили карантины по пастереллезу крупного рогатого скота. Постановление региональной ветинспекции официально опубликовано и вступили в силу во вторник, 4 апреля. Под ограничительные меры на 14 дней попал двор ООО «Андроновское» в деревне Малахово Клепиковского района. Всю территорию хозяйства объявили угрожаемой зоной болезни.
На две недели запретили ввоз восприимчивых животных в «Андроновское» и их вывоз, за исключением отправки на мясокомбинат клинически здоровых особей. Всех животных осмотрят, больных и подозрительных изолируют и будут лечить, а территорию продезинфицируют и очистят от крыс и мышей.
Руководителю хозяйства предложили в течение ближайшего года комплектовать стадо только привитым от пастереллеза скотом.
Справка (по материалам Википедии):
Пастереллез (геморрагическая септицемия) — острая инфекционная болезнь, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты. Источником инфекции служат многие виды животных. Чаще всего пастереллез развивается в результате укусов кошек и собак, возможно также проникновение заболевания через слизистые оболочки. У животных болезнь распространена во всех странах мира, у людей диагностируется крайне редко.