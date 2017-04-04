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17:48, 4 апреля 2017 335
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Суд отправил под арест предполагаемого убийцу семьи в Искре

Суд отправил под арест предполагаемого убийцу семьи в Искре

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязанца, обвиняемого в убийстве семьи из Искры, арестовали на два месяца. Такую меру пресечения избрал Рязанский районный суд во вторник, 4 апреля, по ходатайству следствия, сообщили RZN.info в пресс-службе суда.

Напомним, обвиняемого задержали в ночь на 3 апреля у подъезда дома в поселке Искра. Там обнаружили трупы его бывшей жены и троих детей. Они скончались от множественных ножевых ранений.

В суде подозреваемый говорил о боге и заявил, что Христос «его друг», который убил его первенца.


© RZN.info

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