Суд отправил под арест предполагаемого убийцу семьи в Искре

Рязанца, обвиняемого в убийстве семьи из Искры, арестовали на два месяца. Такую меру пресечения избрал Рязанский районный суд во вторник, 4 апреля, по ходатайству следствия, сообщили
Напомним, обвиняемого
В суде подозреваемый
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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Рязанца, обвиняемого в убийстве семьи из Искры, арестовали на два месяца. Такую меру пресечения избрал Рязанский районный суд во вторник, 4 апреля, по ходатайству следствия, сообщили
Напомним, обвиняемого
В суде подозреваемый
© RZN.info
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В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.