Суд оштрафовал рязанца почти на 90 тысяч за строительство дороги в поле

Суд оштрафовал рязанца на 89 280 рублей за то, что он построил дорогу в поле. Об этом сообщила
Установлено, что являясь собственником земельного участка, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, мужчина самовольно построил на участке дорогу из бетона. Из-за этого плодородный слой почвы на площади 111,6 квадратного метра стал непригоден для использования в целях ведения сельскохозяйственного производства.
«Принятые впоследствии меры по устранению нарушений в области охраны окружающей среды осуществлены без разработки плана рекультивации, завезенный грунт по своим свойствам значительно отличается от фоновых показателей земельного участка», — говорится в сообщении.
Суд пришел к выводу, что в результате действий рязанца почве, как объекту окружающей среды, причинен вред. Штраф с нарушителя взыскали в пользу Управления Роспотребнадзора по Рязанской и Тамбовской областям.