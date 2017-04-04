Сдали нервы. Рязанец вызвал полицию из-за отсутствия талонов в детской поликлинике

Рязанец вызвал полицию из-за отсутствия талонов в детской поликлиннике. Соответствующий пост появился в группе « Типичная Рязань ».

Об этом случае рассказала женщина, которая пришла в Детскую поликлинику №7 на улице Новоселов.

«Приехала к 7:00 за талончиком и увидела такую картину. В холе в очереди в регистратуру на удивление было мало народу, человек 10-12. Но присутствовали два сотрудника полиции, которых вызвал мужчина, пришедший за талончиком к неврологу для своего ребенка. У него сдали нервы, он стоял один из первых, но талончик к врачу так и не получил», — рассказала рязанка.

Женщина также отметила, что талонов не было и к кардиологу. В регистратуре это объяснили тем, что она уходит в отпуск и талончики будут на прием выдаваться в четверг. Эндокринолог в этой поликлинике уволилась еще два месяца назад и до сих пор ее никем не заменили. Врачи увольняются и уходят в платные поликлиники, отметила она.

«Взять талончик через интернет стало невозможно, делают не доступными. Как тут нервы не сдадут. Прекрасно понимаю этого мужчину, только полиция в этом нам не поможет. Всех направляют в платный медцентр „Журавлик“ через дорогу на Новоселов. Не хватает уже ни нервов ни терпения», — сообщила рязанка.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, министр труда России Максим Топилин проверил очереди в рязанской больнице. Новый корпус больницы имени Семашко он посетил в ходе рабочего визита в регион.

Фото из группы «Типичная Рязань»