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18:20, 4 апреля 2017 925
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RZN.info публикует видео из зала суда с предполагаемым убийцей семьи в Искре

RZN.info публикует видео из зала суда с предполагаемым убийцей семьи в Искре

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

RZN.info публикует видео из зала Рязанского районного суда с предполагаемым убийцей семьи в Искре. Во вторник, 4 апреля, ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Перед заседанием мужчина говорил о боге и вере, заявил, что его ребенка убил «друг» Христос, сказал журналистам: «Я слабый сейчас, помогите мне выйти».

Отвечая на анкетные вопросы судьи, подозреваемый после паузы утвердительно ответил на вопрос, женат ли он. «В официальном браке состоите?», — уточнил судья. «Да», — подтвердил мужчина.

Напомним, в ночь на 3 апреля в квартире в поселке обнаружили тела женщины и троих ее детей с ножевыми ранениями. У дома задержали подозреваемого — бывшего мужа погибшей и отца их младшего ребенка. Мужчина находился в неадекватном состоянии, на его одежде были следы крови.


© RZN.info

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