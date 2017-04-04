RZN.info публикует видео из зала суда с предполагаемым убийцей семьи в Искре

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RZN.info публикует видео из зала Рязанского районного суда с предполагаемым убийцей семьи в Искре. Во вторник, 4 апреля, ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Перед заседанием мужчина говорил о боге и вере, заявил, что его ребенка убил «друг» Христос, сказал журналистам: «Я слабый сейчас, помогите мне выйти».
Отвечая на анкетные вопросы судьи, подозреваемый после паузы утвердительно ответил на вопрос, женат ли он. «В официальном браке состоите?», — уточнил судья. «Да», — подтвердил мужчина.
Напомним, в ночь на 3 апреля в квартире в поселке обнаружили тела женщины и троих ее детей с ножевыми ранениями. У дома задержали подозреваемого — бывшего мужа погибшей и отца их младшего ребенка. Мужчина находился в неадекватном состоянии, на его одежде были следы крови.