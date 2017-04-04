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9:03, 4 апреля 2017 1 054
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Рязанские школьники оказались в питерском метро в момент взрыва

Рязанские школьники оказались в питерском метро в момент взрыва

Группа рязанских школьников оказалась в метро Санкт-Петербурга, когда там прогремел взрыв. Об этом «Мещерской стороне» рассказала одна из участниц поездки.

«Юные журналисты из Дворца детского творчества оказались совсем рядом с местом происшествия: за несколько минут до трагедии они как раз проехали эту станцию», — говорится в сообщении.

В культурную столицу рязанцы приехали после участия во Всероссийском конкурсе «Издательская деятельность в школе», который прошел в Выборгском районе Ленинградской области. До Санкт-Петербурга дети ехали на автобусе, затем сели в метро и доехали до станции «Невский проспект», проехав «Технологический институт» и «Сенную площадь».

Школьники вышли на «Маяковской» через десять минут после взрыва. Всего в группе 14 рязанских подростков. Собеседница отметила, что паники среди очевидцев не было: все звонили родным.

Напомним, 3 апреля в 14:30 в питерском метро взорвались две самодельные бомбы. Сообщается о 11 погибших и 50 пострадавших. Правоохранители установили личность предполагаемого террориста-смертника.


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