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14:44, 4 апреля 2017 128
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Рязанские десантники отправились в Белоруссию на очередные учения

Рязанские десантники отправились в Белоруссию на очередные учения

Рязанские десантники отправились в Белоруссию на очередные учения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Тактические учения с десантированием пройдут на Брестском полигоне с 11 по 13 апреля. Россию представит рота парашютно-десантного полка из Рязани.

Десантники отработают десантирование на незнакомую площадку и совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.

Это уже третье совместное учение российских и белорусских военных с начала 2017 года.


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