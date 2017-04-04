Рязанские десантники отправились в Белоруссию на очередные учения. Об этом сообщила
Тактические учения с десантированием пройдут на Брестском полигоне с 11 по 13 апреля. Россию представит рота парашютно-десантного полка из Рязани.
Десантники отработают десантирование на незнакомую площадку и совместные действия по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований.
Это уже третье совместное учение российских и белорусских военных с начала 2017 года.