Рязанцы возложили цветы к памятнику на Ленинградском кладбище в знак скорби по погибшим в Петербурге

Рязанцы возложили цветы к памятнику на Ленинградском кладбище в знак скорби по погибшим при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Траурная церемония прошла во вторник, 4 апреля.
В ней приняли участие глава Рязани Владислав Фролов, глава администрации Олег Булеков, а также ее сотрудники, руководители структурных подразделений и депутаты городской Думы.
Все присутствующие выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.
«Мы пришли сюда для того, чтобы выразить соболезнование тем, кто потерял близких, — поделилась замглавы администрации Лариса Крохалева. — Несмотря на мирное время, война все равно продолжается. Она идет против всех народов мира. И когда в ней погибают ни в чем неповинные люди, как случилось вчера в Санкт-Петербурге, это, конечно, страшно».
Ленинградское кладбище — место, тесно связанное с Санкт-Петербургом. Здесь захоронены жители блокадного Ленинграда и установлен памятный обелиск.