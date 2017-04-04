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16:41, 4 апреля 2017 1 626
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Рязанцы возложили цветы к памятнику на Ленинградском кладбище в знак скорби по погибшим в Петербурге

Рязанцы возложили цветы к памятнику на Ленинградском кладбище в знак скорби по погибшим в Петербурге

Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова

Рязанцы возложили цветы к памятнику на Ленинградском кладбище в знак скорби по погибшим при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Траурная церемония прошла во вторник, 4 апреля.

В ней приняли участие глава Рязани Владислав Фролов, глава администрации Олег Булеков, а также ее сотрудники, руководители структурных подразделений и депутаты городской Думы.

Все присутствующие выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Мы пришли сюда для того, чтобы выразить соболезнование тем, кто потерял близких, — поделилась замглавы администрации Лариса Крохалева. — Несмотря на мирное время, война все равно продолжается. Она идет против всех народов мира. И когда в ней погибают ни в чем неповинные люди, как случилось вчера в Санкт-Петербурге, это, конечно, страшно».

Ленинградское кладбище — место, тесно связанное с Санкт-Петербургом. Здесь захоронены жители блокадного Ленинграда и установлен памятный обелиск.


Фото: © RZN.info / Ирина Теущакова

© RZN.info

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«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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