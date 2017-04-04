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16:45, 4 апреля 2017 858
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Рязанцам рассказали о подходящих блоках для строительства загородного дома

Рязанцам рассказали о подходящих блоках для строительства загородного дома

Спецпроект RZN.info «Загородное жилье» рассказал рязанцам о подходящих блоках для строительства дома.

Чаще всего блоки не применяются для создания привлекательного фасада здания и почти не используются для возведения фундаментов. Тем не менее, из них успешно возводятся несущие стены и перегородки.

Коммерческий директор компании «Белый дом» Николай Саваськов рассказал, что наибольшее распространение на рязанском рынке получили: газосиликатные, керамзитобетонные и керамические блоки

Каждая разновидность отличается размерами, предназначением, прочностью, теплоэффективностью и морозостойкостью.

В этом обзоре мы дадим краткую характеристику наиболее востребованных в индивидуальном строительстве блоков, указав их важнейшие плюсы и минусы для будущих домовладельцев.


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