Рязанца задержали при попытке испытать самодельный пистолет

Жителя поселка Чучкова Рязанской области задержали, когда он собирался испытать самодельный пистолет. Об этом сообщила
Известно, что в январе 2017 года подозреваемый, не имея разрешения и лицензии на изготовление оружия, сделал его по типу дульнозарядных короткоствольных пистолетов.
Мужчина хранил оружие дома до середины февраля, после чего решил испытать его действие в безлюдном месте. Спрятав пистолет под одежду, он направился в лесопосадку, но по пути его остановили полицейские. В ходе проведения личного досмотра оружие было изъято.
В отношении нарушителя возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 223 УК РФ, которые передали в суд.