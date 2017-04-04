Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:26, 4 апреля 2017 802
 0    0

Рязанца задержали при попытке испытать самодельный пистолет

Рязанца задержали при попытке испытать самодельный пистолет

Жителя поселка Чучкова Рязанской области задержали, когда он собирался испытать самодельный пистолет. Об этом сообщила пресс-служба Шиловского райсуда.

Известно, что в январе 2017 года подозреваемый, не имея разрешения и лицензии на изготовление оружия, сделал его по типу дульнозарядных короткоствольных пистолетов.

Мужчина хранил оружие дома до середины февраля, после чего решил испытать его действие в безлюдном месте. Спрятав пистолет под одежду, он направился в лесопосадку, но по пути его остановили полицейские. В ходе проведения личного досмотра оружие было изъято.

В отношении нарушителя возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 223 УК РФ, которые передали в суд.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:47, 4 апреля 2017
Установлена личность террориста-смертника из питерского метро — СМИ
8:26, 4 апреля 2017
Рязанца задержали при попытке испытать самодельный пистолет
21:20, 3 апреля 2017
Глава Apple на русском языке выразил соболезнования в связи с терактом в Петербурге
20:54, 3 апреля 2017
С 1 сентября в российских школах начнут преподавать астрономию
20:12, 3 апреля 2017
Путин предложил ввести в России День волонтера
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 24 941
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 22 980
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 637
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 17 853
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
11:03, 31 марта 2017 17 613
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум