РНПК и «Башнефть-Уфанефтехим» приступили к сотрудничеству

Рязанская нефтеперерабатывающая компания получила первую партию катализата, произведенного на предприятии «Башнефть-Уфанефтехим». Его использование позволит увеличить объем производства бензина высшего экологического стандарта «Евро-5».
В Рязанской НПК рассказали, что катализат относится к высокооктановым компонентам для производства товарных автобензинов, не требует дополнительной переработки.
Создание единой производственной цепочки существенно повысит эффективность работы предприятий блока нефтепереработки и нефтехимии НК «Роснефть», снизит операционные затраты, а также увеличит общий синергетический эффект от интеграции новых активов.