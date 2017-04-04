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15:25, 4 апреля 2017 282

РНПК и «Башнефть-Уфанефтехим» приступили к сотрудничеству

РНПК и «Башнефть-Уфанефтехим» приступили к сотрудничеству

Рязанская нефтеперерабатывающая компания получила первую партию катализата, произведенного на предприятии «Башнефть-Уфанефтехим». Его использование позволит увеличить объем производства бензина высшего экологического стандарта «Евро-5».

В Рязанской НПК рассказали, что катализат относится к высокооктановым компонентам для производства товарных автобензинов, не требует дополнительной переработки.

Создание единой производственной цепочки существенно повысит эффективность работы предприятий блока нефтепереработки и нефтехимии НК «Роснефть», снизит операционные затраты, а также увеличит общий синергетический эффект от интеграции новых активов.


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