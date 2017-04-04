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12:46, 4 апреля 2017 805
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Провалившийся под грунт грузовик в Песочне поднимали по частям. Видео

Провалившийся под грунт грузовик в Песочне поднимали по частям. Видео

Провалившийся под грунт грузовик в Песочне поднимали по частям. Видео и фотографии опубликовали в группе «Типичная Рязань» во вторник, 4 апреля.

По словам очевидцев, чтобы поднять автомобиль, пришлось отрезать от него бочку.

Напомним, грузовик провалился под грунт на улице Зубковой возле ЖК «Соловушка» в понедельник, 3 апреля.

Фото и видео Миша Мадай


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