Подозрительно курившего скопинца задержали за хранение наркотиков

Житель села Катино Скопинского района предстанет перед судом за хранение наркотиков. Об этом сообщила
Знакомый рассказал полицейскому, что его односельчанин часто курит во дворе, «как-то странно держа сигарету.
Правоохранитель решил проверить информацию и обнаружил дома у 41-летнего мужчины пакет с наркотическим средством растительного происхождения и пакет с высушенными фрагментами конопли. Всего было изъято более 650 граммов запрещенных средств.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.