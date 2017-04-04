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11:34, 4 апреля 2017 126
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Подозрительно курившего скопинца задержали за хранение наркотиков

Подозрительно курившего скопинца задержали за хранение наркотиков

Житель села Катино Скопинского района предстанет перед судом за хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Знакомый рассказал полицейскому, что его односельчанин часто курит во дворе, «как-то странно держа сигарету.

Правоохранитель решил проверить информацию и обнаружил дома у 41-летнего мужчины пакет с наркотическим средством растительного происхождения и пакет с высушенными фрагментами конопли. Всего было изъято более 650 граммов запрещенных средств.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.


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