На рязанских вокзалах усилили меры безопасности из-за теракта в Петербурге. Фото

На рязанских вокзалах усилили меры безопасности из-за теракта в Петербурге. Во вторник, 4 марта, дополнительные наряды полиции появились на перронах и въездах на парковку станций.
Каждый автомобиль досматривают в присутствии кинологов. Также вместе с собаками полицейские осматривают помещения вокзала и камеры хранения.
Как рассказали правоохранители, усиленные меры коснулись железнодорожных и автовокзалов Рязани. Они также предположили, что досмотры продлятся до майских праздников.
Как
Напомним, 3 апреля в 14:30 на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»