На дороге в Рязанском районе обнаружили коробки с ртутными лампами

В субботу, 1 апреля, в Рязанском районе на обочине дороги, ведущей к селу Агро-Пустынь, обнаружили коробки с ртутными лампами. Об этом пишет издательство «
В каждой из 14-ти картонных коробок оказалось по 25 целых ламп, поэтому специалистам «не пришлось собирать ртуть».
Они собрали лампы и перевезли их в Поляны. «То ли кто-то так пошутил, то ли просто их потерял… На место событий сразу приехал участковый, снял показания и озадачился розыском хозяев. Однако до сих пор о них ничего не известно», — сказал глава отдела по делам ГО и ЧС.
Фото издательства «Пресса»