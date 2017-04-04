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12:37, 4 апреля 2017 467
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На дороге в Рязанском районе обнаружили коробки с ртутными лампами

На дороге в Рязанском районе обнаружили коробки с ртутными лампами

В субботу, 1 апреля, в Рязанском районе на обочине дороги, ведущей к селу Агро-Пустынь, обнаружили коробки с ртутными лампами. Об этом пишет издательство «Пресса».

В каждой из 14-ти картонных коробок оказалось по 25 целых ламп, поэтому специалистам «не пришлось собирать ртуть».

Они собрали лампы и перевезли их в Поляны. «То ли кто-то так пошутил, то ли просто их потерял… На место событий сразу приехал участковый, снял показания и озадачился розыском хозяев. Однако до сих пор о них ничего не известно», — сказал глава отдела по делам ГО и ЧС.

Фото издательства «Пресса»


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