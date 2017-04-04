Министр труда России проверил очереди в рязанской больнице

Министр труда России Максим Топилин проверил очереди в рязанской больнице. Новый корпус больницы имени Семашко он посетил в ходе рабочего визита в регион, сообщила
Топилин ознакомился с деятельностью учреждения, где сейчас активно внедряются новые электронные технологии, в частности, электронная запись к врачам. Он отметил, что информатизация здравоохранения является одной из главных задач, необходимо также обеспечить для граждан комфортные условия пребывания в учреждении. «Сталкиваются ли люди с очередями, некорректным поведением медперсонала, вежливы ли сотрудники регистратуры, от этого зависит настроение людей. Это очень важно», — сказал министр.
Топилин подчеркнул, что в Рязанской области на хорошем уровне ведется работа по повышению качества обслуживания населения в лечебных учреждениях.
Врио губернатора Николай Любимов в свою очередь заметил, что в регионе много объектов соцсферы. «Многое еще предстоит сделать, чтобы улучшить их работу, в том числе в плане ремонта помещений, обращения с пациентами. Мы готовы активно взаимодействовать с Минтруда РФ и внедрять лучшие региональные и международные практики, совершенствовать деятельность этих учреждений», — сказал он.