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15:22, 4 апреля 2017 569
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Мэрия объяснила причину обвала асфальта под машинами в Песочне

Мэрия объяснила причину обвала асфальта под машинами в Песочне

Фото: Администрация Рязани

После поручения Олега Булекова специалисты проверили место на улице Новоселов, на котором в понедельник, 3 апреля, провалилась машина, сообщили на сайте горадминистрации. Они установили, что обвал грунта связан с проведенными на этом участке аварийно-ремонтными работами на тепломагистрали.

Должностное лицо, которое несло ответственность за восстановление полотна после ремонта трубопровода, привлекли к дисциплинарной ответственности. Виновник выплатит водителю автомобиля компенсацию.

Обвал грунта под грузовиком на улице Зубковой специалисты связали с действиями водителя — автомобиль сошел с оборудованного дорожными плитами выезда со строительной площадки ЖК «Соловушка». От владельца грузовика в администрацию жалоб на поступало.


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