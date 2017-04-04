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21:29, 4 апреля 2017 272
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Любимов призвал поддержать акцию «С заботой о ветеранах»

Любимов призвал поддержать акцию «С заботой о ветеранах»

Любимов призвал поддержать акцию «С заботой о ветеранах». Он заявил об этом во вторник, 4 апреля, на расширенном заседании, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В регионе проводится активная подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ведется разносторонняя работа по поддержке ветеранов. Акция — лишь один из способов оказать им внимание и необходимую помощь, выразить уважение поколению фронтовиков. Это хорошая инициатива, которую надо поддержать», — подчеркнул врио губернатора.

Собранные во время акции средства направят на помощь, путевки в санатории и подарки для ветеранов, тружеников тыла, вдов погибших фронтовиков и детей войны.

Любимов отметил, что необходимо постоянно поддерживать ветеранов, организовывать их участие в мероприятиях ко Дню Победы и встречи со школьниками.

Перевести средства для участия в акции «С заботой о ветеранах» можно по реквизитам:

  • ИНН 6228 02420 0
  • КПП 622801001
  • ОГРН 1026 2009 5793 6 (Отделение Рязань)
  • Счет № 4040 6810 4000 0000 0001
  • БИК 0461 260 01

Назначение платежа: «С заботой о ветеранах».


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