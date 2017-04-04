Любимов призвал поддержать акцию «С заботой о ветеранах». Он заявил об этом во вторник, 4 апреля, на расширенном заседании, сообщила
«В регионе проводится активная подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ведется разносторонняя работа по поддержке ветеранов. Акция — лишь один из способов оказать им внимание и необходимую помощь, выразить уважение поколению фронтовиков. Это хорошая инициатива, которую надо поддержать», — подчеркнул врио губернатора.
Собранные во время акции средства направят на помощь, путевки в санатории и подарки для ветеранов, тружеников тыла, вдов погибших фронтовиков и детей войны.
Любимов отметил, что необходимо постоянно поддерживать ветеранов, организовывать их участие в мероприятиях ко Дню Победы и встречи со школьниками.
Перевести средства для участия в акции «С заботой о ветеранах» можно по реквизитам:
- ИНН 6228 02420 0
- КПП 622801001
- ОГРН 1026 2009 5793 6 (Отделение Рязань)
- Счет № 4040 6810 4000 0000 0001
- БИК 0461 260 01
Назначение платежа: «С заботой о ветеранах».