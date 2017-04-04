Любимов поручил проконтролировать использование средств из областного бюджета в АПК. Врио губернатора заявил об этом на расширенном заседании во вторник, 4 апреля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

О подготовке к весенним полевым работам рассказал зампред правительства Сергей Дудкин. Он сообщил, что в этом году погода позволила аграриям начать работу на две недели раньше обычного. 286 тысяч гектаров озимых культур находятся в хорошем состоянии.

Дудукин расссказал, что площади под масличные культуры планируют увеличить почти на 11 тысяч гектаров. Это позволит обеспечить сырьем Голдинский маслоперерабатывающий завод.

Зампред правительства отметил, что минсельхоз контролирует доведение средств из областного бюджета до сельхозпроизводителей. На данный момент аграрии получили 133,5 миллиона рублей, что составило 53 процента от готового лимита средств, которые выделили на этот вид поддержки.

«Сроки доведения финансовых средств до получателей несвязанной поддержки должны соблюдаться неукоснительно», — заявил Любимов. Он отметил, что необходимо сохранить и эффективно использовать посевные площади: «В этом году мы должны провести посевную лучше, чем в прошлом году, добиться большей урожайности и роста валового продукта».

Также врио губернатора назвал недопустимым нерациональное использование выделяемых денег и задержку зарплаты работникам сельхозпредприятий. «Эти вопросы должны быть на контроле, главам администраций районов в этой работе необходимо принимать активное участие», — подчеркнул Любимов.

Врио губернатора поручил минсельхозу региона рассказать с руководителям фермерских хозяйств о возможностях получения и использования предусмотренных для них мер господдержки.

«Надо искать инвесторов для создания новых современных производств, в том числе на базе действующих предприятий, — подчеркнул глава региона. — Есть много возможностей, которые надо использовать».