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11:22, 4 апреля 2017 248
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Комиссия по слушаниям одобрила изменение рязанских Правил застройки под еще один ТЦ

Комиссия по слушаниям одобрила изменение рязанских Правил застройки под еще один ТЦ

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру передать на утверждение в гордуму проект изменений в Правила землепользования и застройки, касающийся зонирования улицы Чкалова. Заключение официально опубликовано во вторник, 4 апреля.

Собственник Олег Шатров попросил перевести участок по адресу Чкалова, 50 в зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения из зоны предприятий IV и V класса и зоны коммунально-складских организаций. Он планирует построить торгово-офисный центр с парковкой на 190 мест, газонами и кустами по периметру.

На самих слушаниях 30 марта заявитель отметил, что приобрел 1,27 гектара бывшего молочного комбината «Нива Рязани» несколько лет назад, когда создание ТЦ было выгодным, но оформление бумаг затянулось. Он не исключил корректировки проекта и, в частности, пошел навстречу пожеланиям жительниц улицы о заборе и городского архитектора — о проезде для грузовиков.


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3 дня назад
«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

«Рязань и рязанцы». Музейно-выставочный центр «Фотодом» представил выставку фотографий Евгения Каширина

На выставке собрано 26 работ Евгения Каширина.

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