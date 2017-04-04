Главу районного центра привлекли к обязательным работам за неоплаченный штраф

Главу администрации Старожиловского района Алексея Филина привлекли к обязательным работам за неоплаченный вовремя штраф. Об этом сообщила
К административной ответственности Филина привлекли за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.
Однако в установленный срок нарушитель не предоставил суду документы об уплате штрафа.
В связи с этим в отношении Филина возбудили административное производство. Его признали виновным в совершении правонарушения и назначили наказания в виде 20 часов обязательных работ.
Решение суда вступило в законную силу.