Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:03, 4 апреля 2017 635
 0    0

Главу районного центра привлекли к обязательным работам за неоплаченный штраф

Главу районного центра привлекли к обязательным работам за неоплаченный штраф

Главу администрации Старожиловского района Алексея Филина привлекли к обязательным работам за неоплаченный вовремя штраф. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

К административной ответственности Филина привлекли за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Однако в установленный срок нарушитель не предоставил суду документы об уплате штрафа.

В связи с этим в отношении Филина возбудили административное производство. Его признали виновным в совершении правонарушения и назначили наказания в виде 20 часов обязательных работ.

Решение суда вступило в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
12:03, 4 апреля 2017
Главу районного центра привлекли к обязательным работам за неоплаченный штраф
9:44, 4 апреля 2017
Министр труда России проверил очереди в рязанской больнице
8:35, 4 апреля 2017
Главу Удмуртии задержали и этапировали в Москву — СМИ
15:01, 3 апреля 2017
Путин проверит работу врио губернаторов 1
15:55, 2 апреля 2017
Личный автомобиль Трампа продали на аукционе за 270 тысяч долларов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани прошел десятый косплей-фестиваль JIYUU.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 25 082
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 23 184
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 689
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
11:03, 31 марта 2017 18 716
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
16:40, 25 марта 2017 17 907
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум