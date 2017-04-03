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12:15, 3 апреля 2017 167
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За выходные четыре торговые точки области уличили в незаконной торговле спиртным

За выходные четыре торговые точки области уличили в незаконной торговле спиртным

За прошедшие выходные, 1-2 апреля, в Рязани и Клепиковском районе выявили четыре факта незаконного оборота алкогольной продукции. Изъято 77 литров спиртного, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В рамках рейдовых мероприятий полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным в торговых палатках, расположенных на улицах Есенина и Интернациональной. Аналогичное нарушение пресекли в селе Криуша Клепиковского района.

В рязанском магазине, расположенном улице Советской Армии, выявили нарушение правил торговли алкоголем.

В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, по которой грозит штраф до ста тысяч рублей.

Рейдовые мероприятия продолжаются.


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