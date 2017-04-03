Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:07, 3 апреля 2017 358
 0    0

За три дня на 16 участках рязанских дорог провели ямочный ремонт

За три дня на 16 участках рязанских дорог провели ямочный ремонт

Фото: Администрация Рязани

За три дня на 16 участках рязанских дорог провели ямочный ремонт. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

С 31 марта по 2 апреля ямочно отремонтировали дороги на площади около 750 квадратных метров. Ежедневно для этого задействовали до 15-и бригад.

Ямы залатали на улицах Зубковой, Песоченской, Большой, Новаторов, Татарской, Полетаева, Юбилейной, Княжье Поле, Вокзальной, Горького, Есенина, Трудовой, а также на Московском и Куйбышевском шоссе и Первомайском проспекте. Кроме того, починили дорогу от улицы Черновицкой до ТЭЦ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
21:07, 3 апреля 2017
За три дня на 16 участках рязанских дорог провели ямочный ремонт
18:10, 3 апреля 2017
Под Рязанью открыли ранее затопленный участок дороги
16:41, 3 апреля 2017
Во вторник на двух рязанских улицах не будет электричества
16:14, 3 апреля 2017
В Рязанской области стартовал детский интернет-конкурс «Электрознания и призомания»
11:57, 3 апреля 2017
В Рязани начали тестировать электронные билеты в маршрутках
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
12 часов назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье? 1

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 24 855
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 37
14:49, 24 марта 2017 22 742
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 6
12:27, 25 марта 2017 20 562
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
16:40, 25 марта 2017 17 761
Установили личности погибших в Луховицком районе подростков. Видео 3
11:03, 31 марта 2017 17 135
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум