За три дня на 16 участках рязанских дорог провели ямочный ремонт. Об этом сообщается на
С 31 марта по 2 апреля ямочно отремонтировали дороги на площади около 750 квадратных метров. Ежедневно для этого задействовали до 15-и бригад.
Ямы залатали на улицах Зубковой, Песоченской, Большой, Новаторов, Татарской, Полетаева, Юбилейной, Княжье Поле, Вокзальной, Горького, Есенина, Трудовой, а также на Московском и Куйбышевском шоссе и Первомайском проспекте. Кроме того, починили дорогу от улицы Черновицкой до ТЭЦ.