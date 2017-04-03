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16:07, 3 апреля 2017 72
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За неделю рязанские пожарные ликвидировали 17 возгораний и спасли одного человека

За неделю рязанские пожарные ликвидировали 17 возгораний и спасли одного человека

За неделю, с 27 марта по 2 апреля, рязанские пожарные ликвидировали 17 возгораний и спасли одного человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате пожаров огнем уничтожено и повреждено 18 строений, а также два автомобиля.

30 марта во время пожара в жилом доме на улице Правобережная в селе Уша Шиловского района спасли 31-летнего мужчину, он получил ожоги первой и второй степени. Медицинская помощь была оказана на месте.

«К сожалению, имеются погибшие», — говорится в сообщении.

1 апреля на улице Большак в деревне Чулково Скопинского района горел дом, в котором погиб 48-летний мужчина, а 2 апреля на пожаре в доме на улице Бережок в Михайлове погибли 82-летняя хозяйка дома, 30-летняя женщина и 36-летний мужчина.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах области происшествий не зарегистрировано.

«С начала текущего года пожарные подразделения 113 раз выезжали на тушение травы», — добавили в пресс-службе.


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