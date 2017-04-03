За неделю рязанские пожарные ликвидировали 17 возгораний и спасли одного человека

За неделю, с 27 марта по 2 апреля, рязанские пожарные ликвидировали 17 возгораний и спасли одного человека. Об этом сообщила
В результате пожаров огнем уничтожено и повреждено 18 строений, а также два автомобиля.
30 марта во время
«К сожалению, имеются погибшие», — говорится в сообщении.
1 апреля на улице Большак в деревне Чулково Скопинского района горел дом, в котором
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах области происшествий не зарегистрировано.
«С начала текущего года пожарные подразделения 113 раз выезжали на тушение травы», — добавили в пресс-службе.