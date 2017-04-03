Кони, танцы и романсы. В Рязани отметили Международный день цыган

В Рязани отметили фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца», который отмечается ежегодно в России 8 апреля.
В этот день на сцене дворца молодежи выступали вокальные и танцевальные ансамбли из Рязани и области, а также коллективы из Тамбова, Москвы, Скопина.
Звонкие и трогательные песни о любви, зажигательные танцы, хоровод ярких юбок, забавные сценки из жизни цыган, стихи — все номера зрители встречали теплыми аплодисментами.
«Пламя сердца» не оставило равнодушным никого из присутствующих в зале. Зрители с удовольствием подпевали цыганским песням и романсам, а некоторые не смогли усидеть на своих местах и пускались в пляс.