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9:38, 3 апреля 2017 535
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Кони, танцы и романсы. В Рязани отметили Международный день цыган

Кони, танцы и романсы. В Рязани отметили Международный день цыган

В Рязани отметили фестиваль цыганской культуры «Пламя сердца», который отмечается ежегодно в России 8 апреля.

В этот день на сцене дворца молодежи выступали вокальные и танцевальные ансамбли из Рязани и области, а также коллективы из Тамбова, Москвы, Скопина.

Звонкие и трогательные песни о любви, зажигательные танцы, хоровод ярких юбок, забавные сценки из жизни цыган, стихи — все номера зрители встречали теплыми аплодисментами.

«Пламя сердца» не оставило равнодушным никого из присутствующих в зале. Зрители с удовольствием подпевали цыганским песням и романсам, а некоторые не смогли усидеть на своих местах и пускались в пляс.


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