Во вторник на двух рязанских улицах не будет электричества

Во вторник, 4 апреля, на двух рязанских улицах не будет электричества. Об этом сообщили на
С 09:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:
- улица Горького, дом №100, дом №102, дом №102а;
- улица Почтовая, дом № 65/104.
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Во вторник, 4 апреля, на двух рязанских улицах не будет электричества. Об этом сообщили на
С 09:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:
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