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16:41, 3 апреля 2017 466
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Во вторник на двух рязанских улицах не будет электричества

Во вторник на двух рязанских улицах не будет электричества

Во вторник, 4 апреля, на двух рязанских улицах не будет электричества. Об этом сообщили на сайте горадмнистрации.

С 09:30 до 16:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Горького, дом №100, дом №102, дом №102а;
  • улица Почтовая, дом № 65/104.

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В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

В Рязани на косплей-фестивале костюмы персонажей показали около ста участников. Фоторепортаж

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